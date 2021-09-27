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Yerel Van'da su kesintisi
Yerel

Van'da su kesintisi

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, kentteki bazı mahallelerde zorunlu su kesintisine gidileceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-09-27 17:23:00 -
Van'da su kesintisi

VASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Hatuniye Mahallesi Yüksel Sokakta yapılacak deplase çalışması nedeniyle Halilağa, Hatuniye, Buzhane ve Selimbey mahallelerinin bir bölümünde 28 Eylül 2021 Salı günü 08.00 ile 19.00 saatleri arasında zorunlu su kesintisine gidilecektir. Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tedbirler alındı, hat bağlantı çalışmalarının tamamlanmasıyla sular verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

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