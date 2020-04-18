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Aktüel

Van'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 133 kişiye para cezası uygulandı

2020-04-18 20:56:22 -
Van'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 133 kişiye para cezası uygulandı

VAN (AA) - Van'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 133 kişiye 416 bin 192 lira idari para cezası verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında, aralarında Van'ın da bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, kısıtlamaya uymayan 133 kişiye toplam 416 bin 192 lira idari para cezası uygulandı.

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