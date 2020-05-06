Van'da şiddetli rüzgar iki evin çatısını uçurdu

VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle iki evin çatısı uçtu.

İlçede etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle, Yeşil Olama Mahallesi'nde bir binanın çatısı tamamen, birinin de kısmen uçtu, bazı ağaçlar zarar gördü.

Evinin çatısı zarar gören Akil Bozak, şiddetli rüzgar nedeniyle birçok ağacın da kırıldığını belirterek, "Çobanlıkla, amelelikle, işçilikle bu evi yaptım. Oğlum da batıda inşaatlarda çalışıyor. Şükürler olsun can kaybı yok." dedi.