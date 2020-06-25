Van'da şiddetli deprem

AFAD tarafından yapılan açıklamada, Van'daki depremin 6.96 km derinlikte meydana geldiği belirtildi. Yaşanan depremin ardından bölgede yaşanan birçok vatandaş Van'da meydana gelen depremin şiddetine ilişkin araştırmalara başladı.

AFAD meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı.

Vali'den açıklama

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez deprem sonrası yaptığı açıklamada "Şu an için depremin merkez üssü Özalp ilçesinden bildirilen bir hasar yok. Ekiplerin araştırması sürüyor." ifadelerini kullandı.

Uzman isimden ilk yorum

Gelen son dakika haberine göre merkez üssü Van'ın Özalp ilçesi olan 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem profesörü Süleyman Pampal CNN TÜRK canlı yayınında Van'daki son depremi şu sözlerle değerlendirdi:

Yakın zamanda İran sınırında bir deprem meydana gelmişti. 2011 yılında Van'da meydana gelen deprem bu bölgedeki faylar üzerinden meydana geldi. Van'dan İran'a doğru giden faylar var. Bir de Çaldıran depremine neden olan faylar var. Bu faylar İran atımlı faylar. Van'ın bu bölgesi Türkiye İran sınırındaki aktif fayların bulunduğu 7'den büyük depremler üreten bölge. Bu bölgede son zamanlarda sık sık meydana geliyordu. Bu depremin sürpriz olmadığını söyleyebiliriz. Bu faylar 7 ve daha büyük depremler yaratma özelliğine sahip değil. 5 ve 7 büyüklüğü arasında depremler meydana gelebilir. Bölgedeki yapı türlerinin özelliği maalesef taş, kerpiç ve geleneksel yapı malzemeleri kullanılıyor. 5 ve 6 büyüklüğündeki depremlerde maalesef bu yapılar can kayıplarına neden olabiliyor.