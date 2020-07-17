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Aktüel

Van'da şehit olan polis memuru Bayram, son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-07-17 15:02:39 -
Van'da şehit olan polis memuru Bayram, son yolculuğuna uğurlandı

MANİSA (AA) - Van'da keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Onur Ramazan Bayram'ın cenazesi, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Bayram'ın (30) Türk bayrağına sarılı tabutu, babaevinde helallik alındıktan sonra meslektaşlarının omzunda, törenin yapılacağı İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne getirildi.

Törene, şehidin annesi Semra, babası Nail, kardeşi Cenap Bayram, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Kasapoğlu, şehidin ailesine taziye dileklerini iletti.

Şehidin kardeşi, tören boyunca babasının elinden tuttu.

Kılınan cenaze namazının ardından aile, şehidin tabutuna sarıldı. Şehidin naaşı, meslektaşlarının omzunda cenaze aracına kadar taşındı. Bakan Kasapoğlu da tören mangasına eşlik ederek tabutu omuzladı.

Şehidin naaşı, Alaşehir Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Öte yandan, törene katılanlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfektan ve maske verildi.


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