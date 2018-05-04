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Van'da seçim sürecini terörize edecek PKK'lılara operasyon yapıldı

24 Haziran seçimi öncesi, Van'da seçim sürecini terörize etmek maksadıyla eylem hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik operasyon düzenlendi.

04 Mayıs 2018 Cuma 10:27
Van'da seçim sürecini terörize edecek PKK'lılara operasyon yapıldı

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığınca 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak seçim sürecini terörize etmek maksadıyla eylem hazırlığı içinde olan teröristlerin, eylem yapmasını engellemek maksadıyla sürdürülen istihbari çalışmalar sonucunda özellikle el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu sığınak ve barınakların tespit edildiği belirtildi.

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Açıklamada, “Söz konusu sığınak ve barınaklara yönelik 3 Mayıs 2018 günü Başkale ilçesi Tahıl Mahallesi ve Gürpınar ilçesi Aşağı Beşparmak Mahallesi kırsal alanlarında icra edilen Şehit Jandarma Üsteğmen Hüseyin Özgüven Operasyonu sonucunda, teröristler tarafından kullanılan ve içerisinde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan; 12 adet büyük tüp, 6 adet piknik tüpü, 1 adet pil bloğu, 400 metre elektrik kablosu, 1 adet piknik tüpü başlığı ile çok miktarda yaşam ve gıda malzemesi ile tıbbi malzeme bulunan 2 adet sığınak tespit edilmiş ve kullanılamaz hale getirilmiştir. Bölgemizde halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir” denildi.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 10:27
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