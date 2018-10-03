Van'da pirinç çuvallarının içinde eroin yakalandı

Van’da önceki gün İstanbul’a gitmek için Ferit Melen Havalimanı’na gelen B.O. isimli kişiye ait, X-ray cihazına bıraktığı 2 pirinç çuvalı, polis ekiplerinin dikkatini çekti. Şüphe üzerinde çuvallarda yapılan aramalarda, pirinçlerin içerisine gizlenmiş 12 paket halinde 6 kilo 100 gram eroin ele geçirildi. Paketlerin üzerine kokuyu bastırması için kahve serpildiği belirlendi.



Gözaltına alınan B.O. Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.O., uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.