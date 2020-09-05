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Aktüel Van'da ot yangını 5 saatte söndürüldü
Aktüel

Van'da ot yangını 5 saatte söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-09-05 21:41:34 -
Van'da ot yangını 5 saatte söndürüldü

VAN (AA) - Van'ın Saray ilçesinde çıkan ve 5 saatlik çalışmayla söndürülen yangında, 4 bin 300 bağ ot kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kurucan Mahallesi'nde ikamet eden Şefket Akbulak’a ait ot yığınları henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.

Bunun üzerine olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Saray İlçe Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti.

Yaklaşık 5 saatlik çalışmayla söndürülen yangında 4 bin 300 bağ ot kül oldu.

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