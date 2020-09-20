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Aktüel Van'da öğretmenler okullarını eğitim yılına hazırladı
Aktüel

Van'da öğretmenler okullarını eğitim yılına hazırladı

Yeniakit Publisher
2020-09-20 16:57:06 -
Van'da öğretmenler okullarını eğitim yılına hazırladı

VAN (AA) - Van'ın Saray ilçesinde öğretmenler, yarın başlayacak yüz yüze eğitim öncesi okullarını temizledi.

Çaybağı Ortaokulunda görevli öğretmenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okulu dezenfekte etti.

Okul Müdürü Nazif Aslan, yaptığı açıklamada, okullarını gönüllü öğretmenlerle baştan sona temizlediklerini söyledi.

Öğrencilerin sağlıklı ortamda ders görmesi için gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirten Aslan, "Okulumuzu temizlemek için öğretmenlerimizle kolları sıvadık. Baştan sona tazyikli suyla yıkayıp dezenfekte ettik. Okulumuzu yüz yüze eğitime hazır hale getirdik. Öğrencilerimizin sağlıklı ve temiz ortamda eğitim görmesini önemsiyoruz." dedi.


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