Van'da narko-operasyon: Kamyonetten 90 kilo uyuşturucu çıktı

Van İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara karşı yürüttüğü teknik ve fiziki takiplere bir yenisini ekledi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucu, Edremit ilçesinde şüpheli bir kamyonet tespit edildi.

90 KİLOYU AŞKIN ZEHİR ELE GEÇİRİLDİ

Belirlenen noktada operasyon için düğmeye basan ekipler, kamyoneti durdurarak detaylı aramaya aldı. Hassas burunlu narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı aramalarda, aracın çeşitli bölmelerine gizlenmiş halde şu maddeler bulundu:

85 kilo 100 gram metamfetamin,

5 kilo 500 gram skunk.

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyon sonucunda ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan bir şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini ve zehir tacirlerine geçit verilmeyeceğini vurguladı.