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Van'da koyunların arasından binlerce kaçak sigara çıktı

Van'da koyunları taşıyan bir kamyonette yapılan aramada 6 bin 760 paket kaçak sigara bulundu. Sürücü gözaltına alındı.

27 Temmuz 2018 Cuma 10:13
Van'da koyunların arasından binlerce kaçak sigara çıktı

Van Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gece yapılan yol devriye ve arama kontrolleri sırasında, Çaldıran’dan Erciş istikametine gitmekte olan A.T. yönetimindeki 63 HV 490 plakalı kamyonet durduruldu. 

Koyun yüklü kamyonette yapılan aramada, kasa zeminindeki yumuşaklık jandarma ekiplerinin dikkatini çekti. Koyunların ayaklarının altına döşenen brandayı kaldıran jandarma ekipleri, kamyonet kasasının taban kısma zulalanmış 6 bin 760 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Koyunlar, Muradiye Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, sürücü A.T. gözaltına alındı. 

 

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 10:13
  1. Van
  2. Erciş
  3. Muradiye
  4. Çaldıran

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