Van'da koyunların arasına gizlemişler: Tam 6 bin paket ele geçirildi
Koyunların taşındığı kamyonette gerçekleştirilen aramada 6 bin 760 paket sigara ele geçirildi, sürücü ise gözaltına alındı.27 Temmuz 2018 Cuma 09:47
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgeye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaldıran-Erciş yolu Ünseli mevkisinde, A.T. idaresindeki koyunların taşındığı 63 HV 490 plakalı kamyoneti durdurdu.
Koyunların bulunduğu kamyonetin kasasındaki aramada, aracın zeminine gizlenmiş ve üzeri brandayla örtülmüş 6 bin 760 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Sürücü A.T. gözaltına alındı.
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