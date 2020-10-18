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Aktüel Van'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçlarında ayaktaki yolculara da ceza yazılacak
Aktüel

Van'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçlarında ayaktaki yolculara da ceza yazılacak

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: - "Ayakta yolcu alırsa hem minibüse hem de ayaktaki yolcuya ceza yazılması için bugün yeni bir karar aldık. Artık minibüslerde ayaktaki yolcu da suçlu kabul edilecek ve cezai işlem uygulanacak"

Yeniakit Publisher
2020-10-18 15:05:51 -
Van'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçlarında ayaktaki yolculara da ceza yazılacak

VAN (AA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mehmet Emin Bilmez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçlarına yönelik yeni kararlar aldıklarını belirterek, "Ayakta yolcu alırsa hem minibüse hem de ayaktaki yolcuya ceza yazılması için bugün yeni bir karar aldık. Artık minibüslerde ayaktaki yolcu da suçlu kabul edilecek ve cezai işlem uygulanacak." dedi.

Van Umumi Hıfzısıhha Kurulu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kentteki son durumun değerlendirilmesi, alınan ve alınacak yeni önlemlerin belirlenmesi amacıyla toplandı.

Valilik Ali Paşa Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya başkanlık yapan Vali Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, her kurumun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Van'da alınan sıkı tedbirlerle vaka sayılarında azalmaların yaşandığını aktaran Bilmez, hastanelerde de bir sıkıntının bulunmadığını ifade etti.

- "Toplu ulaşım araçlarında ayaktaki yolculara da ceza yazılacak"

Daha önce kentte düğün ve taziyelerde yemek ikramının yapılmaması, hastanelere ziyaretçi kabul edilmemesi gibi kararlar aldıklarını anlatan Bilmez, şunları kaydetti:

"Diğer bir husus da toplu taşıma araçlarında denetimlerin artırılması, ayakta yolcu almaya yetkisi olmayan minibüslerin, halk otobüslerinin ve L plaka minibüslere ayakta yolcu alınmaması. Ayakta yolcu alırsa hem minibüse hem de ayaktaki yolcuya ceza yazılması için bugün yeni bir karar aldık. Artık minibüslerde ayaktaki yolcu da suçlu kabul edilecek ve cezai işlem uygulanacak. Kentimizde alınan tedbirler sonuç verdi, bu tedbirlerle devam edilecek. Vanlıların küçük aile olarak pikniğe gitmesine daha önce saat yediye kadar müsaade edilmişti. Artık gün batımıyla birlikte müsaade edilmeyecek, yani gün batımına kadar müsaade edilecek."

Maske, mesafe ve temizlik konusunda toplumun daha duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Bilmez, "Kamu kurumlarının girişlerinde HES kodu uygulaması yapılacak. Kovid-19 hastalarının sokakta tespiti halinde yurtta izole edilme uygulamasına devam edilecek. Bugüne kadar 178 kişi yakaladık ve yurda yerleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Okulların bazı sınıflarının açılmasıyla çok hassas bir döneme girildiğine ve çok duyarlı olunması gerektiğine işaret eden Bilmez, "Özelikle öğretmenlerimizin tarama talebinin Sağlık Müdürlüğü tarafından karşılanması ve öğrencilerimizin takibi konusu dile getirildi. 65 yaş ve üstü olan vatandaşlarımızla ilgili alınan kararlar devam edecek. Bu yaştaki vatandaşlarımızın kafe, lokanta, pazarda ve AVM de bulunmaları, toplu taşıma araçlarına sabah saat 07.30-10.00, akşam 16.00-19.00 saatleri arasında binmeleri yasak. Bu yaştaki vatandaşlarımızın halk otobüsü ve belediye otobüslerine ücretsiz biniş kartları geçici bir süreliğine askıya alınmıştı ve devam edecek. Van'da yaklaşık 11 bin kişi karantinada bulunuyor." açıklamasında bulundu.

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