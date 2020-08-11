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Van'da Kovid-19 tedbirleri denetimi

Yeniakit Publisher
2020-08-11 20:34:59 -
Van'da Kovid-19 tedbirleri denetimi

VAN (AA) - Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelgenin ardından vali, kaymakam ve belediye başkanlarının da katılımıyla maske, mesafe ve temizlik konularında denetimler yapıldı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, kurum müdürleri ile çarşı merkezinde yürütülen denetimlere katıldı.

Berberler, lokantalar, taksi ve minibüs durakları, kafeler ile diğer iş yerlerini gezen Bilmez ve beraberindekiler, vatandaşlara tedbirler konusunda uyarılarda bulundu.

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