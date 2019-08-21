Van’da ‘Kojenerasyon ve Trijenerasyon Sistemleri Uygulaması’ ihalesi

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, 7 gün 24 saat hizmet veren Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi için ‘Kojenerasyon ve Trijenerasyon Sistemleri Uygulaması’ ihalesi yapıldığını söyledi.

Açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ısıtma, soğutma ve elektrik enerjisini kesintisiz bir şekilde sürdürmesinin büyük önem taşıdığını söyledi. Bu bağlamda kojenerasyon ve trijenerasyon sistemlerinin hastanelere önemli avantajlar sağladığını ifade eden Sünnetçioğlu, “Trijenerasyon Sistemleri Uygulaması ile hastalarına, çalışanlarına ve ziyaretçilerine sağlayacağı hizmet kalitesi, hastanenin enerji harcamaları ile paralellik gösterecektir. Hastaneler, 24 saat boyunca kesintisiz elektrik, ısıtma ve soğutma enerjisine ihtiyaç duyar. Özellikle hastane odalarının ısıtılması, kaloriferlerin yanması, kullanım suyunun sıcak olması, hastanenin gerekli yerlerinde kullanılan buhar ihtiyacının kesintisiz verilebilmesi ve yaz aylarında hastanenin belirlenen yerlerinde soğutma hattı ile hastane odalarının istenilen sıcaklık seviyesinde tutulması adına kojenerasyon ve trijenerasyon tesislerinin hastanelerde kullanılması son derece önemlidir. SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanemize 2 adet 880 kw gücünde trijenarasyon cihazı çalışacak, çalışma şekli şebeke ile paralel çalışmakta olup doğalgaz tüketimi yapılarak KVC hastanesinin elektrik tüketimini karşılayacak. Yaklaşık iki cihazın çalışma elektrik üretim geliri ve soğutma üretim geliri dahil 6 aylık hastaneye kazancı yaklaşık 2.125.352,77 TL, iki cihazın bahar ve güz döneminde çalışması hastanemize 6 ay için yaklaşık elektrik üretimi ısıtma ve soğutma üretim geliri olarak kazancı 3.720.405,91 TL’dir. Bu kapsamında teknik servis binası (TSB) içerisinde 1 adet ısıtmalı atık kazı kazanı ve 1 adet ABS Absorbsiyonlu Chiller (Soğurmalı Soğutma) kazanı ile trijenerasyon sistemi 2 adet gaz motorundan oluşmaktadır. Isınma ve sıcak su ihtiyacını karşılamak amacıyla 2 adet kazan kullanılacak. Trijenerasyon ve kazan tesisi kapsamında kurulacak ekipmanlar aynı bina içerisinde yer almaktadır. Trijenerasyon tesisinde bulunacak gaz motorlarında doğalgaz kullanılarak elektrik enerjisi ile iklimlendirme sistemi için gerekli ısıtma ve soğutma eş zamanlı olarak sağlanacak, kazanlar ile de sıcak su üretilerek ısıtma ve kullanım amaçlı sıcak su ihtiyacı karşılanacak. Trijenerasyon sistemi ile sıcak havalarda binaların iç ortamlarının soğutma ihtiyacı da sağlanmakta, trijenerasyon sisteminin hastanemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.