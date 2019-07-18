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Van'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Van'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 13:02
Van'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Van'ın Özalp ilçesine bağlı Sürüyolu Mahallesi yolunda kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün takla atarak yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 15 kişinin öldüğü, 27 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Taklalar atarak şarampole yuvarlandı

Kaza, saat 12.00 sıralarında kent merkezine yaklaşık 65 kilometre uzaklıktaki Özalp ilçesi Sürüyolu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yasa dışı yollarla yurda giriş yapan göçmenleri taşıyan 76 AAC 296 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Minibüs, taklalar atarak yaklaşık 35 metrelik şarampole yuvarlandı. Can pazarının yaşandığı kazada, araçtakilerin bazıları dışarı fırladı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD, UMKE, İtfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yapılan kontrollerde, ilk belirlemelere göre aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu 15 kişinin öldüğü, 27 kişinin de yaralandığı saptandı. Yaralılar, ambulanslarla Van'daki hastanelere sevk edildi.

Valilik'ten açıklama

Jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından göçmenlerin cansız bedenlerinin morga kaldırılacağı belirtildi. Ölenlerin kimlik tespiti ve uyruklarının belirlenmesi için de çalışma başlatıldı.

Van Valiliği'nden kazayla ilgili yapılan açıklamada, göçmenleri taşayın minibüsün henüz belirlenemeyen sebepten kaza yaptığı belirtilerek, bölgeye çok sayıda sağlık ekibi, ambulans, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 13:02
  1. Van
  2. Van'ın Özalp ilçesi
  3. Can pazarı
  4. jandarma
  5. AFAD
  6. UMKE
  7. İtfaiye ve sağlık ekibi
  8. Van Valiliği

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