Van'da kaçakçılara operasyon! 22 bin adet ele geçirildi
Van'da kaçakçıların hurdalar arasına gizlediği 22 bin 50 paket kaçak sigara Jandarma ekipleri tarafından ele geçirildi.30 Nisan 2018 Pazartesi 16:13
Muradiye ilçesindeki Alparslan Jandarma Karakol Komutanlığı'nca Van- Erciş karayolu üzerinde devam eden yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında şüphe üzerine bir minibüs durduruldu.
Minibüste yapılan aramada, hurdaların arkasına gizlenmiş vaziyette toplam 22 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgili bir şüpheli ise gözaltına alındı.
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