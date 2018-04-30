Van'da kaçakçılara operasyon! 22 bin adet ele geçirildi

Muradiye ilçesindeki Alparslan Jandarma Karakol Komutanlığı'nca Van- Erciş karayolu üzerinde devam eden yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında şüphe üzerine bir minibüs durduruldu.

Minibüste yapılan aramada, hurdaların arkasına gizlenmiş vaziyette toplam 22 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgili bir şüpheli ise gözaltına alındı.