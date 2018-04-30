Loca Mahal
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Van'da kaçakçılara operasyon! 22 bin adet ele geçirildi

Van'da kaçakçıların hurdalar arasına gizlediği 22 bin 50 paket kaçak sigara Jandarma ekipleri tarafından ele geçirildi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 16:13
Van'da kaçakçılara operasyon! 22 bin adet ele geçirildi

Muradiye ilçesindeki Alparslan Jandarma Karakol Komutanlığı'nca Van- Erciş karayolu üzerinde devam eden yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında şüphe üzerine bir minibüs durduruldu.

Minibüste yapılan aramada, hurdaların arkasına gizlenmiş vaziyette toplam 22 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgili bir şüpheli ise gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 16:13
  1. Van
  2. van
  3. kaçak sigara
  4. Jandarma

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk Bayrağını öptüğü için kovulmuştu! Türkiye onu unutmadı
    1. Türk Bayrağını öptüğü için kovulmuştu!..
    2. Edirne'de kaza yaptı, yürüyerek gitti..
    3. ABD'den Rusya'ya çağrı: Askerlerinizi..
    4. Skandal sözler! Set ortamlarında o..
    5. Akşener: DP ve SP'yle birlikte yürümek..
    6. Akılalmaz hırsızlık! Kendi döşedikleri..
    7. Hakkari'nin Yüksekova ilçesi..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
    9. Karabük’te ürküten yangın!
    10. Netanyahu İran'la ilgili konuşacak
    11. Beşiktaş'a kötü haber! Hisseleri dibe..
    12. Gebelikte ağrı kesici kullanmak doğru..
    13. 1 Mayıs öncesi 'Türkiye Güven Huzur'..
    14. CHP adayının ne zaman açıklanacağı..
    15. Türkiye'ye maliyeti 200 milyar dolar,..
    16. Akşener'e yol arkadaşından ziyaret!
    17. Her 7-8 çocuktan biri astım hastası
    18. Aynaya bakın ve hangi vitamininizin..
    19. 7 yılda 8 kat büyüyen DeFacto’da fiyat..
    20. Bağcılar’da 1 milyon liralık gasp..
    Canlı yayında duyurdu: Abdullah Gül sevgimiz bitmiştir
    Canlı yayında duyurdu: Abdullah Gül sevgimiz bitmiştir
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Kılıçdaroğlu'ndan gaf gibi yeni aday tarifi
    Kılıçdaroğlu'ndan gaf gibi yeni aday tarifi
    Suudi Arabistan 'Amerikan güreşi' için özür diledi
    Suudi Arabistan 'Amerikan güreşi' için özür diledi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Körfez ülkelerinden utanç verici muamele! Köleleştirip...
    Körfez ülkelerinden utanç verici muamele! Köleleştirip...
    '15 Temmuz'da darbe olacağını biliyorduk. Ama Türkiye'ye yardım etmedik'
    '15 Temmuz'da darbe olacağını biliyorduk. Ama Türkiye'ye yardım etmedik'