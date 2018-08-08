Van'da, kaçak kazı operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı
Van'ın Gevaş ilçesine kaçak kazı yapmaya gelen 5 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin kazıda kullanacakları malzemelere de el konuldu.08 Ağustos 2018 Çarşamba 14:43
Gevaş İlçesi Yoldöndü Jandama Karakol Komutanlığı ekipleri, İnköyü Mahallesi Altınsaç yolu yakınlarında kaçak kazı yapılacağı ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler, bölgeye gelen bir aracı durdurdu.
Araçtaki 5 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin kazıda kullanacakları 1 metal arama dedektörü, 1 dizüstü bilgisayar, 1 sondaj arama makinesi, 19 pil ve 3 çeşitli kazı malzemesine el konuldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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