Van'da jandarmadan kaçakçılık operasyonu!

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, Saray ilçesinde 2,5 kilo kaçak nargile tütünü, Çaldıran ilçesinde 7 bin 730 paket kaçak sigara ve 4 bin 400 paket çeşitli markalarda tıbbi ilaç ele geçirildi.

Ayrıca kaçakçıların sınır hattından yükleri getirmek için kullandıkları 3 ata el konuldu. Her iki olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.





