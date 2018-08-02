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Van'da jandarmadan kaçakçılık operasyonu!

Van'da jandarma ekipleri tarafından Saray ve Çaldıran ilçelerinde yapılan operasyonlarda kaçak 7 bin 730 paket sigara ve 4 bin 400 paket tıbbi ilaç ele geçirildi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 16:44
Van'da jandarmadan kaçakçılık operasyonu!

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, Saray ilçesinde 2,5 kilo kaçak nargile tütünü, Çaldıran ilçesinde 7 bin 730 paket kaçak sigara ve 4 bin 400 paket çeşitli markalarda tıbbi ilaç ele geçirildi.

Ayrıca kaçakçıların sınır hattından yükleri getirmek için kullandıkları 3 ata el konuldu. Her iki olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.


Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 16:44
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