  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Van'da jandarma tarafından yakalanan PKK'lı terörist tutuklandı
Aktüel

Van'da jandarma tarafından yakalanan PKK'lı terörist tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 20:58:11 -
Van'da jandarma tarafından yakalanan PKK'lı terörist tutuklandı

VAN (AA) - Van'da jandarmanın yürüttüğü operasyonda yakalanan, terör örgütü PKK'nın sözde özel kuvvetler biriminde eğitim alıp, örgüte eleman temin eden terörist, tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Jandarma Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Van ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek çalışmaları sonucu PKK/KCK terör örgütünün kırsal kadrosunda sözde özel kuvvetler biriminde eğitim alarak, şehir merkezine örgüte eleman temin etmek ve örgüt adına faaliyet göstermek üzere görevlendirildiği tespit edilen PKK'lı teröristin 16 Eylül'de yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu teröristin 18 Eylül'de Van Cumhuriyet Başsavcılığınca sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.

Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği vurgulandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Araç sahiplerine kötü haber! İki büyük zam geliyor
Ekonomi

Araç sahiplerine kötü haber! İki büyük zam geliyor

Bu geceden itibaren benzin fiyatına 28 kuruş, motorin fiyatına ise 25 kuruş zam yapılması bekleniyor.

'Ateşle oynayanlar yanacak' demişti! Savaş uçakları havalandı
Dünya

'Ateşle oynayanlar yanacak' demişti! Savaş uçakları havalandı

Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Ren Guoqiang, ülkesinin Tayvan Boğazı'nda tatbikat yapacağını duyurup, kendi toprağı olarak gördüğü Tayvan'ın ..
Yunan medyasından büyük panik: Konu çok ciddi
Gündem

Yunan medyasından büyük panik: Konu çok ciddi

Türkiye'nin KKTC'deki "Kapalı Maraş" hamlesi Yunan medyasında büyük yankı buldu. Yunanistan'da yayımlanan Ta Nea gazetesi Türkiye'nin hamles..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı