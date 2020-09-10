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Aktüel Van'da HDP'nin sözde eski il eş başkanına hapis cezası
Aktüel

Van'da HDP'nin sözde eski il eş başkanına hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-09-10 15:50:16 -
Van'da HDP'nin sözde eski il eş başkanına hapis cezası

VAN (AA) - Van'da HDP'nin sözde eski il eş başkanı Yedişen Karabulak, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında "terör örgütüne üye olduğu" gerekçesiyle tutuklanan Karabulak hakkında açılan davanın karar duruşması Van 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Sanığın tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS'le bağlandığı duruşmada, avukatı hazır bulundu.

İddianamede yer alan suçlamaları kabul etmeyen sanık ve avukatı, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezalandırılarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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