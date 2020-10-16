Van'da hayvancılık 100 bin lira faizsiz kredi desteğiyle canlandırılacak

VAN (AA) - MESUT VAROL/EMRE ILIKAN - Van'da 1990'lı yıllarda terör örgütü PKK'nın baskıları nedeniyle boşaltılan kırsal mahallelerin eski canlılığına kavuşturulması ve küçükbaş hayvan varlığının artırılması amacıyla başlatılan "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında, üreticilere 100 bin lira faizsiz kredi desteği verilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının desteklediği, Valilik ve Ziraat Bankası iş birliğiyle uygulanan projeyle ilk etapta kentte potansiyeli yüksek koyun ırkları ve bunları yetiştiren damızlık işletmeler tespit edilecek, ardından projeden yararlanmak isteyenlerin başvuruları alınacak.

Halihazırda koyun yetiştiriciliği yapan üreticilerin sürülerinin 100 baş ve üzerine çıkarılmasının hedeflendiği projeyle, köyden kente göç edenlerin tekrar doğdukları topraklara dönmeleri de teşvik edilecek.

Küçükbaş hayvan varlığı bakımından Türkiye'de ilk sıralarda yer alan Van'da, güvenlik güçlerince terörden arındırılan kırsal mahalle, yayla ve meraların yeniden hayvancılıkla canlandırılmasının planlandığı proje sayesinde hayvan varlığının da 5 milyona çıkarılması hedefleniyor.

- "Merası olan köylerde önemli bir ilgi olacağını değerlendiriyoruz"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvan besleyen ya da beslemek isteyenlere faizsiz kredi kullandıracaklarını söyledi.

Krediden yararlanabilmek isteyenlerin hayvancılık yapması, ahırının olması ve başvurdukları mahallenin sakini olmaları gerektiğini anlatan Bilmez, şunları kaydetti:

"Çiftimizin işletmesindeki hayvan sayısını 100'e tamamlayan bir projedir. Hiç hayvanı olmayan 100 hayvan alabilecek, 30 hayvanı olan da 70 hayvan daha alabilecek. Ödenecek kredi tamamen faizsiz ve yedi yıl içerisinde geri ödemeli olacak. İnsanlarımızın köylerine dönmesini ciddi anlamda teşvik edecek. Köyüne dönmek isteyen vatandaşlarımız için isabetli bir proje. Şu an 2 milyon 700 bin küçük hayvan varlığımız var. Birkaç yıl içinde bu sayıyı 5 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Merası olan köylerde önemli bir ilgi olacağını değerlendiriyoruz."

- "Ülkemizin kırmızı et ve süt ihtiyacını karşılamak istiyoruz"

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş da projeyle küçükbaş hayvancılık yapan işletmelerin ölçeklerinin büyütülmesi, küçükbaş hayvan varlığının artırılması, atıl işletme kapasitelerinin üretime kazandırılmasını planladıkların belirtti.

Projeyle düşük kalitedeki meraların ıslahının hızlandırılacağını, bölgenin hayvancılık potansiyelinin ortaya çıkarılacağını vurgulayan Görentaş, şöyle konuştu:

"Projeden 18 yaşını dolduran, faal olarak küçükbaş hayvancılık yapan veya daha önce küçükbaş hayvancılık yapmış olan, 150 baş kapasiteli uygun barınağa sahip ve kaba yem ihtiyacının en az yüzde 50'sini kendi işletmesinde karşılayan kişiler faydalanabilir. Kredi tutarı kişi başı en fazla 150 bin lirayla sınırlı olacak. Ziraat Bankası, projeden yararlanacak üreticilere 100 bin liraya kadar sıfır faizle, 100 bin lirayı aşan kısım için düşük faiz oranıyla kredi kullandıracak. Hayvancılıkla geçimini sağlayanların gelirini yükseltmeyi, kırsalda kalkınmayı sağlayarak kente göçü önlemeyi, istihdamı ve çiftçiyi üretime teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Ülkemizin kırmızı et ve süt ihtiyacını karşılamayı istiyoruz."