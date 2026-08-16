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Gündem Van’da göle giren iki kardeş hayatını kaybetti
Gündem

Van’da göle giren iki kardeş hayatını kaybetti

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Van’da göle giren iki kardeş hayatını kaybetti

Van’ın Tuşba ilçesinde serinlemek için Van Gölü’ne giren iki kardeş boğularak hayatını kaybetti. Çocuklarını kurtarmaya çalışırken boğulma tehlikesi geçiren babanın durumu ise ağır.

Yürekleri yakan olay, Amik Kalesi yakınlarında meydana geldi. 24 yaşındaki Mert Açan ile 18 yaşındaki Fırat Açan’ın suda çırpındığını gören baba hemen yardıma koştu. Ancak o da boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan baba ve 2 oğlu, ambulanslarla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen iki kardeş kurtarılamadı.

Durumu ağır olan babanın tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

 

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