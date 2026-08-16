Çocuğun forması çıkarılmıştı Gençlerbirliği’nden açıklama var

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başlayan Gençlerbirliği, karşılaşma sırasında Fenerbahçe forması giyen küçük bir çocuğun formasının çıkarılmaya çalışıldığı görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

Başkent temsilcisi, yaşanan olayın kulübün tribün kültürü ve futbolun temel değerleriyle bağdaşmadığını belirterek, küçük taraftarın ve ailesinin yaşadığı üzüntüyü paylaştığını bildirdi.

Gençlerbirliği Spor Kulübünden yapılan açıklamada, Cumhuriyet ile yaşıt olan kulübün 103 yıllık geçmişine ve Türk futbolundaki konumuna vurgu yapıldı.

DERİNDEN ÜZMÜŞTÜR

Açıklamada, Gençlerbirliği'nin yetiştirdiği “zeki, çevik ve ahlaklı” sporcuları, misafirperver seyircisi ve sadık taraftarlarıyla Türk futbolunda önemli bir yere sahip olduğu belirtilerek, kulübün yıllardır sportif başarılarının yanı sıra bir spor okulu ve futbol ekolü olarak öne çıktığı ifade edildi.

Karşılaşmada yaşanan olaya ilişkin ise şu değerlendirmeye yer verildi:

“Oynanan mücadelede, bir çocuğumuzun üzerindeki Fenerbahçe formasının çıkarılmaya çalışıldığı görüntüler bizleri derinden üzmüştür. Bu saygısızlık yalnızca minik bir Fenerbahçe taraftarına değil, 103 yıllık Gençlerbirliği tarihine yapılmıştır.”

Yaşanan olayın kulübün tribün anlayışıyla örtüşmediği vurgulanan açıklamada, özellikle çocukların futbol ortamında korunması gerektiğine dikkat çekildi.

Gençlerbirliği, söz konusu davranışın futbolun değerleriyle ve kulübün tribün kültürüyle bağdaşmadığını belirterek, “Hele ki söz konusu olan küçük bir çocuksa, bu durum açıkça kabul edilemez bir davranıştır” ifadelerini kullandı.

Başkent temsilcisi, tribünlerde takım rekabetinin çocuklara yönelik davranışlara yansımaması gerektiğini vurgulayarak, farklı takım formasını giyen çocuklara bakışını da net bir şekilde ortaya koydu.

Kulübün açıklamasında, “Bizim için rakip takımın formasını giyen bir çocuk her şeyden önce bizim çocuğumuzdur” denildi.

TESİSLERDE AĞIRLAMAK İSTERİZ

Yaşanan münferit olayın kınandığı belirtilen açıklamada, küçük Fenerbahçeli taraftarın ve ailesinin yaşadığı üzüntünün paylaşıldığı ifade edildi.

Gençlerbirliği, tribünlerde her seyircinin kendisini güvende hissetme hakkına sahip olduğunun altını çizerek futbol sevgisinin yanında olduklarını bildirdi.

Kulüp, olayın takipçisi olacaklarını da belirterek, küçük taraftarı tuttuğu takımın formasıyla tesislerinde ağırlamak istediklerini açıkladı.

Açıklamanın sonunda, “Bu üzücü olayın takipçisi olacağımızı, küçük çocuğumuzu, tuttuğu takımın formasıyla en kısa sürede tesislerimizde ağırlamak istediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE'DEN DE AÇIKLAMA VAR

Fenerbahçe Kulübü de olaya ilişkin açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Dün oynadığımız Gençlerbirliği karşılaşmasında, üzerinde Fenerbahçe forması bulunduğu gerekçesiyle tribünde tepkiyle karşılaşan minik taraftarımız Göktuğ Alımcı ve babası Selami Alımcı ile kulübümüzün yönetim kurulu üyeleri tarafından iletişime geçilmiştir. Göktuğ ve ailesini salı günü oynayacağımız Olimpik Lyon karşılaşmasında misafir edecek, minik taraftarımızı Fenerbahçe ailesinin sıcaklığıyla ağırlayacağız. Yaşanan olay sırasında sağduyulu ve yapıcı yaklaşımlarıyla duruma müdahale ederek Göktuğ ve ailesinin yanında olan emniyet mensuplarımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. Bir çocuğun, yalnızca gönül verdiği takımın formasını taşıdığı için tepkiyle karşılaşmasını kabul edilemez buluyor; sporun birleştirici ruhuyla ve gerçek taraftarlık anlayışıyla hiçbir şekilde bağdaşmayan bu davranışı şiddetle kınıyoruz. Futbolun rekabeti sahada kalmalıdır. Çocukların takımlarına duyduğu sevgiye, yaşadığı heyecana ve renklerine olan bağlılığına her koşulda saygı gösterilmelidir. Çocukların tribünlerde korkmadan, özgürce ve sevdikleri takımın renkleriyle futbolun coşkusunu yaşayabildiği bir spor kültürünü hep birlikte korumak hepimizin sorumluluğudur."