Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 4 tutuklama
Van'da gerçekleştirilen düzensiz göçmen kaçakçılığı operasyonu sonucunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ünün tutuklandığı belirtildi.
Van'da gerçekleştirilen düzensiz göçmen kaçakçılığı operasyonu sonucunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ünün tutuklandığı belirtildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 29 Nisan-5 Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 8 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandığı ifade edildi. (İLKHA)
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