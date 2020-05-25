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Aktüel

Van’da fırtına çatıları uçurdu

Van’da etkili olan fırtına çatıları uçururken, büyük çapta maddi hasara yol açtı.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 09:43:05 -
Van’da fırtına çatıları uçurdu

Van’da etkili olan fırtına çatıları uçururken, büyük çapta maddi hasara yol açtı.


Van’da gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle Bostaniçi, Serhat, Selehaddin Eyyübi ve Hacıbekir mahallelerindeki bazı evlerle bir minibüs durağının çatısı uçtu. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İpekyolu ve Edremit Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesi sonucu yere düşen ve binada asılı kalan saç ve tahta parçaları güvenli bir alana toplandı. Büyük çapta maddi hasara yol açan fırtınanın kentte gün içerisinde yeniden beklendiği bildirildi.

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