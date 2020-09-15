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Aktüel Van'da FETÖ/PDY operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Aktüel

Van'da FETÖ/PDY operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 11:11:50 -
Van'da FETÖ/PDY operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

VAN (AA) - Van'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi amacıyla çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında arama kararı bulunan M.D ve F.D'nin yakalanması amacıyla Van Mit Bölge Daire Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

İpekyolu ilçesine bağlı Halilağa Mahallesi'ndeki bir eve gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, yapılan aramalarda M.D için düzenlenmiş sahte kimlik belgesi ele geçirildi.

Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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