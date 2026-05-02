Mayıs ayında kar yağışı! Bakın hangi iller beyaza büründü
Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birçok il mayıs ayında yağan karla beyaza büründü. Kar kalınlığı bazı yerlerde 25 santimetreye kadar ulaştı
Doğanşar ilçesi Boyalı köyünde yağan sağanak sabah saatlerinden itibaren yerini kara bıraktı.
Köyde evlerin çatıları ve ağaçlar beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezinde ise aralıklarla sağanak etkili oldu.
ORDU Ordu'nun Kabadüz ilçesi Turnalık Mahallesi’ne kar yağdı. Kar kalınlığının yer yer 25 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi.
Kabadüz ilçesinin yüksek kesimlerindeki Turnalık Mahallesi’nde, gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede etkisini artırdı. Yağışla birlikte mahalle beyaza bürünürken, kar kalınlığı ise yer yer 25 santimetreye kadar ulaştı. Mayıs ayında yağan kar nedeniyle bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandıklarını belirtti. Bölgede kar nedeniyle güzel görüntüler oluştu.
YOZGAT Kentte, gece etkili olan sağanağın ardından kar yağdı. Yağışla birlikte kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Binaların çatıları, araçların üzeri ve yeşil alanlar kar altında kaldı. Çiçek açan meyve bahçeleri ve ağaçlar yine beyaza büründü. Kentte yaşayanlar, sabah araçlarının üzerindeki karı temizlemeye çalıştı.
BOLU Bolu genelinde mayıs ayının ilk gününde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Özellikle Köroğlu Dağları'nın eteklerinde yer alan Sarıalan Yaylası kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Kent merkezinde ise yağmur etkisini gösterdi. Meteorolojik verilerek göre kar yağışının hafta boyunca yüksek kesimlerde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
