  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Van'da etkinliklere 15 günlük yasak
Yerel

Van'da etkinliklere 15 günlük yasak

Van'da yapılacak bazı etkinlikler, koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 günlüğüne yasaklandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 15:24:00 -
Van'da etkinliklere 15 günlük yasak

Van Valiliği, kentte yapılacak bazı etkinliklerin 15 gün boyunca yasaklandığını duyurdu.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi ve koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla; Van ili coğrafi sınırları içerisinde 20/12/2020 tarihinden geçerli 03/01/2021 tarihi de dahil olmak üzere 15 gün süre ile; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 2911 Sayılı Kanunun 17. Maddesine istinaden yasaklanmıştır. İlimizde düzenlenecek olan basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılmasının, çadır ve stand kurulmasının/açılmasının, imza kampanyası düzenlenmesinin, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılmasının ise, yukarıda açıklandığı üzere korona virüs salgınının göründüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyon temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızının kontrol altında tutulması amacıyla 5442 sayılı İl idaresi Kanununun 11. Maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında mülki idare amirinin iznine bağlanmıştır” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
21 Aralık’ta elektrikler mi kesilecek? Mehmet Ali Bulut'tan olay sözler
Gündem

21 Aralık’ta elektrikler mi kesilecek? Mehmet Ali Bulut'tan olay sözler

Yazar Mehmet Ali Bulut, 21 Aralık'ta dünya genelinde elektriklerin kesileceğine ilişkin çıkan iddiaları değerlendirdi.
Dünya gündemini altüst eden gelişme: Aşı oldular, 10 dakika sonra...
Dünya

Dünya gündemini altüst eden gelişme: Aşı oldular, 10 dakika sonra...

Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir hastanede, Alman biyoteknoloji şirketi Biontech ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer tarafından geli..
Azerbaycan askerine karşı Karabağ'a gelmişlerdi... Ülkelerinde tabutta döndüler!
Dünya

Azerbaycan askerine karşı Karabağ'a gelmişlerdi... Ülkelerinde tabutta döndüler!

Suriye'den kalkıp Karabağ'a gelen ve Azerbaycan askerine karşı savaşan Suriye Ermenileri, ülkelerine tabut içinde döndü.

Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay