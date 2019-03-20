Van'da düzensiz göçmenler yakalandı Van'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen düzensiz göçmenler yakayı ele verdi.

Van'ın Edremit ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 40 düzensiz göçmen yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kurubaş Mahallesi'ndeki kontrol noktasında bir minibüs şüphe üzerine durduruldu. Araçtaki 29 Afganistan ve 11 Pakistan uyruklunun, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi. Gözaltına alınan sürücü R.F, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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