Van’da DEM’li Belediyelere Yargı Tokadı! Belediye attı mahkeme geri gönderdi

Van'da belediyeler tarafından işten çıkarılan işçiler için hukuki süreç devam ediyor. Van 5. İş Mahkemesi, DEM'li belediyelerden işten çıkartılan 21 işçi için işe iade kararı verdi. İşçiler, İpekyolu Belediyesi önündeki 126’ncı gündür devam eden geri dönüş eylemleri ile birleştirdikleri hukuk mücadelesini sürdürüyor.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ DAVALARIN KAZANILMASINDA DAYANAK OLDU

HAK-İŞ Konfederasyonu Van İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz, kazanılan hukuki mücadeleler hakkında açıklamada bulundu. İş güvenliğini destekleyen maddeler ile daha önceden sendika ile belediyeler arasında yapılan toplu iş sözleşmelerinin davaların kazanılmasında etkili olduğunu belirtti.

AVUKATLAR İLE YÜRÜTÜLEN YOĞUN HUKUK MÜCADELESİ

Hukuk mücadelelerinde avukatların bizzat davalara katılmasının, diğer sendikalara nazaran ayrıcalık yarattığına dikkat çekildi. Hizmet-İş Sendikası avukatlarının dava süreçlerini yakından takip ettiği ve işçilere rehberlik yaptığı bildirildi.

AVUKAT OSMAN SARI GÜZEL HABERLER VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Hizmet-İş Sendikası Hukuk İşleri Daire Başkanlığı’ndan Avukat Osman Sarı Van 5. İş Mahkemesi’nde bugün görülen 64 davanın duruşmasına katıldı.

Duruşmada görülen davalarla ilgili izlenimlerini ve mahkemenin verdiği kararları işçilerle paylaşan Av. Osman Sarı, “Van büyükşehir olmak üzere Van’ın birçok ilçesinde haksız ve hukuksuz şekilde sendikamız üyeleri işten çıkarılmıştır. En başta söylediğimiz gibi hukuk mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan’ın talimatları doğrultusunda Hizmet-İş Sendikası Hukuk Dairesi olarak ilk günden itibaren üyelerimizin yanında olduk ve işe alım davalarını açtık. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da hukuk mücadelesinde yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

İşten çıkarılan işçilere müjdeli haberi veren Av. Osman Sarı açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi;

İŞ MAHKEMESİ SAYISI 2’DEN 6’YA ÇIKTI

"Van’da 6 hâkim olması karşısında 2 iş mahkemesi vardı. Van iş mahkemesi sayısı 2’den 6’ya çıktı ve açtığımız dava dosyaları 6 mahkemeye dağıtılarak hem mahkemelerin iş yükü azaltılmış, hem de dava süreçleri hızlandırılmış oldu.

BUGÜN 64 DAVA DOSYASININ DURUŞMASI YAPILDI

Bugün yapılan duruşmada 64 dava dosyamızdan 18 tanesi Belvan A.Ş’den, 10 tanesi VASKİ’den, 3 Tanesi Tuşba Belediyesi’nden ve 33 tanesi de İpekyolu Belediyesi’nden işten çıkarılan emekçilerimiz adına açtığımız davalardı.

MAHKEMEDEN 21 İŞÇİ İÇİN İŞE İADE VE TAZMİNAT KARARI

Bugün itibariyle Van Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşu olan Belvan A.Ş’de işten çıkarılan 18 üyemizin, Tuşba Belediyesi bağlı kurulu olan Van Tuşba Kent hizmetleri Anonim Şirketi’nde işten çıkarılan 3 üyemizin işe iade davası kazanıldı.

Van 5. İş Mahkemesi tarafından fesihlerin geçersizliğine, davacıların işe iadesine ve buna bağlı olarak tazminata hükmedildi.

BUGÜNKÜ KARARLAR DİĞER DAVALARA EMSAL OLACAK

Mahkemenin talebimiz doğrultusunda verdiği karar ile söz konusu işten çıkarmaların haksız olduğu kanıtlanmıştır. Yerel seçimler sonrası birçok belediyede haksız ve hukuksuz şekilde işten çıkarmalar olduğundan bugünkü kararların söz konusu davalara emsal olacağını düşünmekteyiz.

İPEKYOLU BELEDİYESİ VE VASKİ’NİN DAVA DURUŞMALARI ERTELENDİ

İpekyolu Belediyesi iştiraki olan İpekyolu Personel A.Ş ile VASKİ yan kuruluşu olan Vansu Personel AŞ.’de işten çıkarılan üyelerimizin davalarının bugünkü duruşmasında, mahkeme dosyadaki bazı konuların daha detaylı incelenmesi ve varsa eksiklerinin tamamlanması için duruşmayı 06 Kasım 2024 tarihine erteledi.

MAHKEME İŞTEN ÇIKARMALARIN HAKSIZ VE HUKUKSUZLUĞUNU TESCİLLEDİ

Ancak, dava açarken de söylediğimiz gibi her dosya kendine özgü farklılıklar barındırsa da genel olarak iş akitleri fesihlerinin usul ve esaslara aykırı olduğu yönündeki görüşümüzü, mahkemenin verdiği işe iade kararları da desteklemiş oldu."

Kaynak: Van Postası Gazetesi