Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bayhan kanlar içinde yere yığılmıştı: Acun Ilıcalı sağlık durumunu açıkladı!

Yarışma programı Survivor'da geçen bölüm kanlar içinde yerde kalan Bayhan'ın sağlık durumu belli oldu. Acun Ilıcalı ünlü ismin son durumunu açıkladı.

Ekranların soluksuz izlenen yarışması Survivor'ın 4 Mayıs tarihli bölüm fragmanında kanlar içinde yere yığıldığı görülen Bayhan'ın, ada konseyinde "kanamasının durmadığı" bilgisinin paylaşılması izleyicileri büyük endişeye sevk etmişti.

Bu gelişmelerin ardından hem yarışmanın yeni bölümünde neler olacağı hem de Bayhan'ın sağlık durumu merak edilmişti.

TAKIM ARKADAŞI O ANLARI ANLATTI

Acil şekilde hastaneye kaldırılan Bayhan'ın yaşadığı anlara tanıklık eden Nobre, süreci şu sözlerle anlattı:

"Gece 11 gibi yatakta yatarken, bana 'gel Bayhan rahatsızlandı' dediler. Açıkça söyleyeyim ilk baktığımda korktum. Tişörtü, kafası her yeri kandı.

Acil bir şekilde tekne aradılar ve 10 dakikada geldi. Bayhan, güçsüzdü. Ben ve Murat abi onu tekneye götürdük. Ben yanında kaldı.

Bayhan bir anda düştü, güçsüz kaldı orada korktum. Tampon falan yaptım. Daha sonra ambulansla gittik. İlk kontrolden sonra hemen yola çıktık. Hemen MR çekildi. Korkunç bir gece oldu."

ACUN ILICALI SON DURUMU AÇIKLADI

Yaşananların ardından ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, Bayhan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Kan kaybının fazla olduğunu ancak durumun kontrol altına alındığını belirten Ilıcalı, Bayhan'ın birkaç gün hastanede gözetim altında kalacağını söyledi.

Ilıcalı, "İyi olacak, korkmayın. Detayını haber alır almaz ileteceğiz. Bir önceki sakatlığının nüksetmesi hepimizi korkuttu ama şu anda bir tehlike yok" diyerek ünlü şarkıcının sağlık durumunu açıkladı.

