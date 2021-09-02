Van’da çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde 48 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanların deşifre edilmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince helikopter destekli yapılan operasyonda 3 adreste 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmenlerin yasa dışı geçişini organize ettikleri belirtilen 3 şüpheli gözaltına alındı.