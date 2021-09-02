  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Memura iki yıl için en az yüzde 30 zam yapılacak
Kovid-19'a 'aldatmaca' diyen ünlü isim k
Van’da çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Gündem Van’da çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı
Gündem

Van’da çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde 48 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 09:26:00 -
Van’da çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde 48 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanların deşifre edilmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince helikopter destekli yapılan operasyonda 3 adreste 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmenlerin yasa dışı geçişini organize ettikleri belirtilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay