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Van'da çok acı haber! İki çocuk gölette boğuldu

Gürpınar ilçesinde serinlemek için gölete giren iki çocuk boğuldu.

26 Eylül 2018 Çarşamba 21:15
Van'da çok acı haber! İki çocuk gölette boğuldu

İlçeye bağlı Öveçli Mahallesi'nde Selim Duran (12) ve Diyar Erdem (14), yüzmek için mahalle yakınındaki gölete girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan çocukları kurtarmak için yakınları ve mahalle sakinleri seferber oldu.

Çocukların bulunamaması üzerine jandarma, itfaiye ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen AFAD Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, gölette iki çocuğun cansız bedenine ulaştı.

Çocukların cesetleri göletten çıkarılırken yakınları sinir krizi geçirdi.

Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 21:15
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