Van’da bayramlaşma programı

Van’da Kurban Bayramı’nda resmi bayramlaşma töreninin Yukarı Nurşin Camiinde olacağı bildirildi.

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı resmi bayramlaşma töreni de Yukarı Nurşin Camiinde gerçekleştirilecek. Göreve başladıktan sonra devlet-vatandaş kaynaşmasına büyük önem veren Vali Mehmet Emin Bilmez’in talimatıyla Van’da bir ilke imza atılarak Ramazan Bayramı’nda resmi bayramlaşma Yukarı Nurşin Camiinde gerçekleştirilmişti. Vatandaş ve protokolü bir araya getiren bayramlaşma büyük ilgi görürken, Kurban Bayramı’nda da resmi bayramlaşma yine Yukarı Nurşin Camiinde yapılacak.

Bayram namazı sonrası cami avlusunda Vali Bilmez ve il protokolü vatandaşlarla bayramlaşacak. Bayramlaşma sonrası, cami avlusunda vatandaşlara lokum, çay, simit ve peynir ikram edilecek.

Vali Mehmet Emin Bilmez, sıcak ve samimi bir sohbet ortamının da oluştuğu bayramlaşmaya tüm vatandaşların davetli olduğunu ifade etti.