  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Binance para çekimlerini durdurdu
Kuzey Irak'ta 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirildi
Hayatının hatasını yaptı! Tabutla toprağa verildi
Hatay'da yakalanan terörist bakın nereden mezun olmuş
Dini Bilgiler Van’da bayram namazı saat kaçta 2021? Van’da Ramazan Bayram namazı saati 2021
Dini Bilgiler

Van’da bayram namazı saat kaçta 2021? Van’da Ramazan Bayram namazı saati 2021

Bayram günü yaklaştığı için sevinçli olan Müslümanlar, bulundukları ilin bayram namaz saatini araştırıyor. Bayram günü erken uyanmak, gusletmek, müminlere güler yüzle selam vermek, din kardeşlerini ziyaret etmek, onlara hediye götürmek sünnettir. Peki, Van’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Van’da Ramazan Bayram namazı saat kaçta 2021?

Yeniakit Publisher
2021-05-10 14:01:00 -
Van’da bayram namazı saat kaçta 2021? Van’da Ramazan Bayram namazı saati 2021

Van ilinde oturan vatandaşlar bayram namazı kılmak için internette Ramazan Bayramında kılınan bayram namaz saatini araştırmakta İşte merak edilen haberin detayları…

Diyanet Van bayram namazı saat kaçta 2021?

Van’da Ramazan Bayram namazı saati 05:29 olarak Diyanet namaz vakitleri sayfasında açıkladı. İşte Van’da imsakiyesi 2021:

Bayram namazı nasıl kılınır?

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya denir.

1-İlk rekatta bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır, 

2-Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat                                                                                   

İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler. 

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak  1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

Bayram namazı kılınacak mı?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, katıldığı bit televizyon programında Kovid-19 tedbirleri kapsamında bayram namazının kılınıp kılınmayacağının sorulması üzerine "Bayram namazı da cuma namazı gibi kısa bir namazdır. İki rekatlı bir namazdır. Biz kılınacak bir şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cuma namazını nasıl kılıyorsak bayram namazını da aynı şekilde kılabiliriz. Milletimizin camiye gelip bir hutbe ve iki rekat namazdan sonra dua yapıp camiden ayrılma imkanı var. Dolayısıyla bayram namazında herhangi bir sıkıntı olacağını şu an itibarıyla düşünmüyorum, fevkalade bir durum olmazsa." Açıklamasında bulundu.

2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe                        

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İngilizlerden flaş iddia! Türkiye'den aldılar
Spor

İngilizlerden flaş iddia! Türkiye'den aldılar

The Times gazetesi, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanması gereken Manchester City-Chelsea maçının Türkiye'den alındığını yazdı...
Kasım Süleymani suikastındaki kilit ülke ortaya çıktı
Gündem

Kasım Süleymani suikastındaki kilit ülke ortaya çıktı

ABD saldırısında öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'ye yönelik suikastta İsrail'in kilit rol oynadığı ABD'li asker tarafından ifşa edi..
FSM Köprüsü'nde feci kaza
Gündem

FSM Köprüsü'nde feci kaza

Fetih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, motosikletin ön tekerini kaldırarak gitmeye çalıştığı sırada kaza yapan motosiklet sürücüsü yaşamını yitird..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay