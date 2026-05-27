Özgür Özel uyku uyuyamayacak! İşte Kemal Kılıçdaroğlu ile bayramlaşan CHP'liler
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çalışmalarına konutunda devam ediyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çalışmalarına konutunda devam ediyor.
Kurban Bayramı'nın ilk gününde Kılıçdaroğlu, önce gazetecilerle sonra kendisini ziyarete gelen partililerle bayramlaştı.
CHP'li eski ve mevcut milletvekilleri ile bazı partililer bayramın ilk gününde Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek, bayramını kutladı.
Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden isimler arasında; İzmir Milletvekili Mahir Polat, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, eski CHP PM üyesi Ali Haydar Fırat yer aldı.
KURULTAY ÇAĞRISI YAPAN SALICI DA KILIÇDAROĞLU'NU ZİYARET ETTİ
Mutlak butlan kararının ardından "Partimizi iç kavgalarla tüketmek isteyenlerin tuzaklarına düşülmemeli. CHP'nin istikametini yalnızca örgütünün öz ve hür iradesi belirler" açıklamasıyla kurultay çağrısı yapan CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı da Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.
