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Yaşam Van'da askeri araç kaza yaptı! 6 asker yaralı
Yaşam

Van'da askeri araç kaza yaptı! 6 asker yaralı

Yeniakit Publisher
2024-04-07 14:33:00 - 2024-04-07 14:37:22

Van-Hakkari karayolu üzerinde askeri araç şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan 6 asker hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Güzelsu Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

 

6 asker yaralandı

Seyir halindeki askeri araç, yoğun yağıştan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 6 asker yaralandı.

Ekipler sevk edildi

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, vatandaşların yardımı ile araçtan çıkarılarak ambulansa taşındı. Olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.


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