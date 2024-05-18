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Gündem Van'da askeri araç kaza yaptı! 11 yaralı
Gündem

Van'da askeri araç kaza yaptı! 11 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-05-18 15:18:00 -
Van'da askeri araç kaza yaptı! 11 yaralı

Van'ın Başkale ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 11 asker yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Esenyamaç Mahallesi'ne bağlı Yeşilbulak mezrasında meydana geldi. Başkale'ye 60 kilometre uzaklıktaki Esenyamaç Mahallesi'ne bağlı İran sınırındaki Yeşilbulak mezrasında devriye görevi yürüten askeri araç, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Meydana gelen trafik kazasında 11 asker yaralandı. Olayın yaşandığı bölgeye 112 sağlık ekipleri ve jandarma personeli gönderildi.

Yaralı askerler ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesine getirildi. Yaralı askerlerden durumu ağır olan 6'sı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, diğer yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

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