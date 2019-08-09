Van’da 900 paket kaçak çay ele geçirildi Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Muradiye ilçesinde 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Muradiye ilçesinde 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Muradiye ilçesindeki Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Van-Erciş karayolu üzerinde devam eden yol emniyet ve kontrol uygulaması esnasında durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada çay kutularının içerisine gizlenmiş vaziyette 900 paket kaçak sigara ele geçildiği belirtildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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