  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Van'da 7 kilo 931 gram uyuşturucu ele geçirildi
Aktüel

Van'da 7 kilo 931 gram uyuşturucu ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-08 11:47:15 -
Van'da 7 kilo 931 gram uyuşturucu ele geçirildi

VAN (AA) - Van'ın Edremit ilçesinde üzerinde 7 kilo 931 sentetik uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde "torbacı" diye adlandırılan sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Şabaniye Mahallesi'nde devriye görevi yapan ekipler, şüpheli hareketlerde bulunan Ş.A'yı gözaltına aldı.

Üst aramasında 16 paket içinde 7 kilo 931 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar para bulunan Ş.A. gözaltına alındı. Zanlı, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AB Yüksek Temsilcisi Borrell Türk düşmanı vekilleri azarladı
Dünya

AB Yüksek Temsilcisi Borrell Türk düşmanı vekilleri azarladı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bazı Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekillerinin T..
Cephe hattından az önce bildirdiler! Tüm planları bilen komutan yakalandı
Dünya

Cephe hattından az önce bildirdiler! Tüm planları bilen komutan yakalandı

Azerbaycan, stratejik bilgilere sahip üst düzey Ermeni askerlerin cephe hattından kaçarken yakalandığını duyurdu.
Ermenilerin korkulu rüyası Hüseynov, cepheden seslendi
Dünya

Ermenilerin korkulu rüyası Hüseynov, cepheden seslendi

Yeniakit.com.tr aracılığıyla kamuoyuna seslenen Ermenilerin korkulu rüyası Azerbaycan'ın kahraman komutanlarından İbad Hüseynov, Karabağ'da ..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay