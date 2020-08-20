Van'da 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi

VAN (AA) - Van Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik bazı kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.

Valilikten tapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kısıtlama kararları alındığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"İlimiz sınırları içerisindeki 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız, ücretsiz olarak kullandığı belediye toplu taşıma araçlarından günde sadece iki kez yararlanabilecek. İlimiz sınırları içerisindeki 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bugünden itibaren (20.08.2020) 20 Eylül 2020 tarihine kadar lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri ve benzeri umuma açık ve eğlence yerlerine girmeleri kısıtlanmıştır."