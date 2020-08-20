  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Van'da 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Aktüel

Van'da 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-20 16:17:55 -
Van'da 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi

VAN (AA) - Van Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik bazı kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.

Valilikten tapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kısıtlama kararları alındığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"İlimiz sınırları içerisindeki 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız, ücretsiz olarak kullandığı belediye toplu taşıma araçlarından günde sadece iki kez yararlanabilecek. İlimiz sınırları içerisindeki 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bugünden itibaren (20.08.2020) 20 Eylül 2020 tarihine kadar lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri ve benzeri umuma açık ve eğlence yerlerine girmeleri kısıtlanmıştır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
BAE İsrail ile anlaşmıştı! Suudi Arabistan kararını açıkladı
Dünya

BAE İsrail ile anlaşmıştı! Suudi Arabistan kararını açıkladı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan'ın Filistinlilerle barış sağlanana kadar İsrail ile diplomatik ilişkiler kurmayacağını ifa..
Yunan'dan beter çıktılar! CHP'lilerin müjde hazımsızlığı
Gündem

Yunan'dan beter çıktılar! CHP'lilerin müjde hazımsızlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün gerçekleştirdiği fabrika açılışı sırasında Cuma günü müjde vereceğini duyurmasının ardından, bu müjdenin doğa..
Masterchef yarışmacısı olay çıkardı! Küfürler havada uçuştu
Medya

Masterchef yarışmacısı olay çıkardı! Küfürler havada uçuştu

Yurtdışından devşirme programları Türkiye’de pazarlayan Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu kanalda yayınlanan Masterchef adlı yemek yarışmasına ..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı