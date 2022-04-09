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Yerel Van'da 6 köpek genç kıza böyle saldırdı!
Yerel

Van'da 6 köpek genç kıza böyle saldırdı!

Van'ın Tuşba ilçesinde Yüzüncü Yıl Üniversitesi yolu üzerinde bir genç kızı savunmasız gören 6 köpek, talihsiz kızı kovalarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 09:19:00 -
Van'da 6 köpek genç kıza böyle saldırdı!

Başıboş köpeklerin yaşattığı korku ve saldırı terörü, birçok kişinin yaralanmasına, hatta aralarında çocukların da olduğu mağdurların hayatlarını kaybetmesine neden oldu.

Bazı belediyeler halen yetersiz kalıyor

Sokaklarda giderek daha tehlikeli bir sorun olmaya başlayan başıboş köpeklerle ilgili yetkililerden daha titiz çalışmaları beklenirken, istenmeyen olaylar serisine bir yenisi daha eklendi.

6 köpek genç kıza saldırdı

Ne zaman meydana geldiği henüz bilinmeyen olay, Van'ın Tuşba ilçesinde bulunan Yüzüncü Yıl Üniversitesi yolu üzerinde gerçekleşti.

Yoldan geçen bir genç kız, kendisine doğru koşarak yaklaşan bir köpeği savuşturmak isterken diğer 5 köpek birden kıza hamle yaptı.

Genç kızın akıbeti bilinmiyor

Üzerine gelen köpeklerle şoka giren genç kız, kendini korumaya çalışarak kaçarken güvenlik kamerası alanından çıktı.

Genç kızın akıbeti henüz bilinmiyor.

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