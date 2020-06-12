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Aktüel

Van'da 6 kilo 771 gram eroin ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-12 10:50:56 -
Van'da 6 kilo 771 gram eroin ele geçirildi

VAN (AA) - Van'da bir evde kanepeye gizlenmiş 6 kilo 771 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere karşı çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde E.K'ye ait eve operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği "Rexo" ile evde arama yapan ekipler, oturma odasındaki kanepenin sandığına gizlenmiş 13 pakette 6 kilo 771 gram eroin buldu.

Gözaltına alınan E.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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