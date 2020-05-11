Van’da 50 günün ardından berberlerde ilk tıraş

Van’da yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 21 Mart’ta kapatılan berberler ve kuaförler, 50 günün ardından yeniden hizmete başladı.

Kentte korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan berberler ve kuaförler 50 gün sonra bugün ilk iş başı yaptı. Kontrollü normalleşme kapsamında açılan berberler ilk müşterilerini almaya başlarken, bazı vatandaşlar 50 günün ardından ilk tıraşlarını da oldu. Berberlerin açılmasıyla sabahın ilk saatlerinde gelen müşteriler hijyen kuralları kapsamında tıraşlarını oldu. Süreçte evlerde kendi imkanlarıyla tıraş olmaya çalışan vatandaşlar, randevulu sistemle hijyen tedbirlerinin alınmasıyla kuaför ve berberlerin yeniden açılmasından memnuniyet duydu.

“Esnaf, hem kendisini hem de müşterisini koruyacak”

İHA muhabirine konuşan Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veysel Koç, 50 günün ardından bugün esnafın ilk iş başı yaptığını belirtti. Korona virüs tedbirleri kapsamında birçok sektör iş yerini kapatırken berber, kuaför ve güzellik salonlarının da buna dahil edildiğini anımsatan Koç, “Yaklaşık 50 günlük aradan sonra iş yerlerimiz bugün itibariyle açıldı. Ancak süreçte bunun zorlukları var. Bunun da bir şekilde üstesinden geleceğiz. Müşterimizi memnun edeceğiz. Her iş yerinin dezenfekte edilmesi lazım. Alınan tüm tedbirlere uyulması zorunludur. Tek kullanımlık havlu, örtüler kullanılmalıdır. Dezenfekte ürünleri kullanılacak. Her tıraş sonrası müşterinin oturduğu koltuk dezenfekte edilecek. Maske ve eldiven kullanılacak. Esnaf hem kendisini hem de müşterisini koruyacak. Aksi takdir de sıkıntılı durumlar yaşayabiliriz” dedi.

Uzun bir süre berberlerin kapalı olmasından dolayı sıkıntı yaşadıklarını ifade eden vatandaşlar ise evde kendi kendine tıraş olmanın zor olduğunu belirterek, berberlerin açılmasından memnuniyet duyduklarını kaydetti.