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Van'da 5 kişilik araçtan çıkan göçmenler şaşırttı

Van'da, 5 kişilik taşıma kapasitesi olan araçta 16'sı düzensiz göçmen olmak üzere toplam 17 kişi yakalandı. Aracın sürücüsü gözaltına alınırken, yurda kaçak yollarla giren düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

23 Kasım 2018 Cuma 10:21
Van'da 5 kişilik araçtan çıkan göçmenler şaşırttı

Van'ın Muradiye ilçesinde, 5 kişi taşıma kapasiteli araçta 16'sı düzensiz göçmen 17 kişi yakalandı.

Komutnalık ekipleri aracı durdurdu

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Alpaslan Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Erciş kara yolunda gerçekleştirdiği önleyici hizmet devriyesi sırasında 5 kişi taşıma kapasiteli bir aracı durdurdu.

Yasa dışı yollarla gelen 16 kişi

Kontrollerde, araçtaki Afganistan uyruklu 16 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

Sürücü gözaltına alındı.

Müdürlüğe teslim edildiler

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 10:21
  1. Van
  2. Muradiye
  3. düzensiz göçmenler
  4. İl göç İdaresi
  5. Alpaslan Karakol Komutanlığı
  6. gözaltı

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