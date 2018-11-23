Van'da 5 kişilik araçtan çıkan göçmenler şaşırttı
Van'da, 5 kişilik taşıma kapasitesi olan araçta 16'sı düzensiz göçmen olmak üzere toplam 17 kişi yakalandı. Aracın sürücüsü gözaltına alınırken, yurda kaçak yollarla giren düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.23 Kasım 2018 Cuma 10:21
Van'ın Muradiye ilçesinde, 5 kişi taşıma kapasiteli araçta 16'sı düzensiz göçmen 17 kişi yakalandı.
Komutnalık ekipleri aracı durdurdu
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Alpaslan Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Erciş kara yolunda gerçekleştirdiği önleyici hizmet devriyesi sırasında 5 kişi taşıma kapasiteli bir aracı durdurdu.
Yasa dışı yollarla gelen 16 kişi
Kontrollerde, araçtaki Afganistan uyruklu 16 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
Sürücü gözaltına alındı.
Müdürlüğe teslim edildiler
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
YORUM YAZ