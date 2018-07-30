THY - Konya
0553 313 94 23

Van'da 485 göçmen yakalandı!

Van'da, yurda yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirlenen 485 göçmen yakalandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:18
Van'da 485 göçmen yakalandı!

Van'da göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Gevaş, Çaldıran, Tuşba ve Saray ilçelerinde yurda yasa dışı yollardan giriş yapan 485 düzensiz göçmen belirlendi.

Operasyonda düzensiz göçmenler yakalanırken, organizatörlük yaptıkları gerekçesiyle 5 şüpheli gözaltına alındı, 3 araca da el konuldu.

Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

 

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:18
  1. Van
  2. Saray
  3. Çaldıran
  4. Gevaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Davulcunun tokmağı, zurnacının zurnası çalındı!
    1. Davulcunun tokmağı, zurnacının zurnası..
    2. Falezlerden düşen genç yaşamını yitirdi
    3. Muharrem İnce'den 'olağanüstü..
    4. Hindistan'da çoğunluğu Müslüman 4..
    5. Adanalı hayvanseverler kedi parkı kurdu
    6. Korkunç olay! Polis, meslektaşını..
    7. Bozuk süt nasıl anlaşılır?
    8. Bedelli askerlik Erdoğan'ın onayına..
    9. MÜSİAD'dan faiz açıklaması! 'Doğru..
    10. Flaş! Trabzonspor 2 transferi KAP'a..
    11. YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve..
    12. Birbirleriyle uzun süre görüşmeyen..
    13. Casus papaz Brunson’un hedefi Kürt..
    14. MEB LGS adrese dayalı tercih sonuçları..
    15. Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu..
    16. “Şart olsun” sözünü kullanmanın hükmü..
    17. Kanada'dan Filistin'e 50 milyon..
    18. CHP’de son dakika kongre imzalar..
    19. Mersin'de silahlı saldırı: 1 kişi..
    20. ADD'nin yeni başkanı Süheyl Batum!
    YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?
    YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?
    Fethullah Gülen nereye gömüldü? Fetullah Gülen son dakika öldü
    Fethullah Gülen nereye gömüldü? Fetullah Gülen son dakika öldü
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    YKS TYT 2018 sınav soruları için yorumlar nasıldı?
    YKS TYT 2018 sınav soruları için yorumlar nasıldı?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?