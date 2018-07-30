Van'da 485 göçmen yakalandı!
Van'da, yurda yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirlenen 485 göçmen yakalandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:18
Van'da göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Gevaş, Çaldıran, Tuşba ve Saray ilçelerinde yurda yasa dışı yollardan giriş yapan 485 düzensiz göçmen belirlendi.
Operasyonda düzensiz göçmenler yakalanırken, organizatörlük yaptıkları gerekçesiyle 5 şüpheli gözaltına alındı, 3 araca da el konuldu.
Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.
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