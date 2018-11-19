Van’da 4 iş yeri kül oldu

İpekyolu ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesi’ndeki iş yerlerinde dün saat 21.35 sıralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu İlçe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. 6 itfaiye personeli, su ve kimyevi köpük kullanarak 2 saat içerisinde yangını tamamen kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, iş yerlerinde büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Öte yandan, söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen itfaiye erlerine çevre sakinleri ayran ikram etti.