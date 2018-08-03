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Van'da 384 kilo uyuşturucu ele geçirildi!

Van Tuşba'da kargo aktarım merkezine verilmiş ev eşyaları arasında 384 kilo 594 gram eroin ele geçirildi.

03 Ağustos 2018 Cuma 11:25
Van'da 384 kilo uyuşturucu ele geçirildi!

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuşba'da faaliyet gösteren bir kargo aktarma merkezinde bulunan ve İstanbul’a gönderilmek istenen ev eşyalarının arasında arama yaptı. 

Narkotik madde arama köpeği Lisa’nın tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada ev eşyalarının içerisine zulalanmış 502 paket toplam 384 kilo 594 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Açıklamada, "Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak F.T. isimli şahıs 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek' suçundan gözaltına alındı. Soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir. 1 Ocak - 01 Ağustos 2018 tarihleri arasında Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan 99 operasyonda toplam 3 ton 294 kilo 93 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir" denildi.  

 

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 11:25
  1. Van
  2. İstanbul
  3. Emniyet Müdürlüğü
  4. Narkotik

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