  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Van'da 3 kilo 51 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Aktüel

Van'da 3 kilo 51 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-02 10:30:50 -
Van'da 3 kilo 51 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

VAN (AA) - Van'da, bir kamyonette 3 kilo 51 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'ndeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada, kamyonetin ön cam ızgarasına gizlenmiş 3 paket halinde 3 kilo 51 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan sürücü M.P, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu'ndan bir zam daha
Siyaset

İmamoğlu'ndan bir zam daha

Seçim sürecinde her konuda indirim yapılacağı vaadinde bulunan CHP'li İBB yönetimi, Hamidiye Sularına bir zam daha yaptı.
Gökçek ateş püskürdü: Bu şerefsizin adresini bilen yazsın!
Siyaset

Gökçek ateş püskürdü: Bu şerefsizin adresini bilen yazsın!

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, camide sarık ve cübbe giyerek rezil görüntülere imza atan kadının küstahlığına çok s..
Washington Post Gazetesi'nden Türk ordusu açıklaması: Bu ilk kez oluyor
Dünya

Washington Post Gazetesi'nden Türk ordusu açıklaması: Bu ilk kez oluyor

ABD'li Washington Post gazetesi, Türk Ordusu'nun Akdeniz ve Suriye'deki faaliyetlerini kaleme aldı. Gazete, Türkiye'nin Azerbaycan'da hava ü..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı